Казахстан сотворил камбэк в заключительном матче ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана провела заключительный матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последним соперником команды Галыма Мамбеталиева была Словения. Эта встреча ничего не решала - словенцы досрочно стали неудачниками группы B, а Казахстан ранее сохранил прописку в элите мирового хоккея. Тем не менее, матч получился боевым и имел интригующий сюжет.
Словенцы уже на второй минуте игры соорудили быстрый гол. Автором заброшенной шайбы стал Анже Куральт.
Казахстанцы отыгрались под конец первого периода, когда ворота соперника поразил Никита Михайлис.
В дебюте второго периода (22-я минута) Куральт вновь вывел словенцев вперед. Казахстанцы под конец двадцатиминутки (40) ответили голом Батырлана Муратова.
В третьем периоде на 43-й минуте Ян Дрозг вновь вывел Словению вперед. Однако казахстанцам удался камбэк. На 52-й минуте счет сравнял Евгений Рымарев, а Максим Мухаметов на 57-й принес своей команде победу.
Рымарев в итоге был признан игроком матча в составе сборной Казахстана.
Команда Мамбеталиева, набрав семь очков, поднялась на шестое место. У Норвегии шесть баллов и седьмая строчка. Словенцы остались без набранных баллов.
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