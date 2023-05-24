Лучшего снайпера сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею отправляют в российский клуб

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 18:42
©instagram.com/kazakhstanhockey/

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Максим Мухаметов может продолжить карьеру в магнитогорском "Металлурге", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм -канала Хайруллин Live магнитогорский клуб заинтересован в подписании лучшего снайпера сборной Казахстана на чемпионате мира.

На чемпионате мира, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) 24-летний воспитанник Усть-Каменогорска стал лучшим снайпером в составе сборной Казахстана. В семи матчах форвард забросил три шайбы. В последней игре против Словении его гол за три с половиной минуты до окончания основного принес победу Казахстану.

В прошлом сезоне Мухаметов выступал за "Номад". В рамках регулярного чемпионата Казахстана он провел 37 матчей и набрал 39 очков (19+20), а в 17 играх плей-офф смог записать на свой счет 20 результативных баллов (8+12).

Автор победной шайбы Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею нашел себе клуб

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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