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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Автор победной шайбы Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею нашел себе клуб

Автор победной шайбы Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею нашел себе клуб
©IIHF

Стало известен новый клуб нападающего сборной Казахстана по хоккею Максима Мухаметова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Хайруллин Live Мухаметов в следующем сезоне будет играть за "Барыс".

На чемпионате мира, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) 24-летний воспитанник Усть-Каменогорска стал лучшим снайпером в составе сборной Казахстана. В семи матчах форвард забросил три шайбы. В последней игре против Словении его гол за три с половиной минуты до окончания основного принес победу Казахстану.

В прошлом сезоне Мухаметов выступал за "Номад". В рамках регулярного чемпионата Казахстана он провел 37 матчей и набрал 39 очков (19+20), а в 17 играх плей-офф смог записать на свой счет 20 результативных баллов (8+12).

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею КХЛ Барыс в КХЛ Номад ХК

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