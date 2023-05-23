Автор победной шайбы Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею нашел себе клуб

Стало известен новый клуб нападающего сборной Казахстана по хоккею Максима Мухаметова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Хайруллин Live Мухаметов в следующем сезоне будет играть за "Барыс".
На чемпионате мира, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) 24-летний воспитанник Усть-Каменогорска стал лучшим снайпером в составе сборной Казахстана. В семи матчах форвард забросил три шайбы. В последней игре против Словении его гол за три с половиной минуты до окончания основного принес победу Казахстану.
В прошлом сезоне Мухаметов выступал за "Номад". В рамках регулярного чемпионата Казахстана он провел 37 матчей и набрал 39 очков (19+20), а в 17 играх плей-офф смог записать на свой счет 20 результативных баллов (8+12).
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