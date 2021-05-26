Лидер группы ЧМ по хоккею усилился игроком из НХЛ перед матчем с Казахстаном

Нападающий канадского клуба "Эдмонтон Ойлерз" Доминик Кахун присоединился к сборной Германии на чемпионате мира в топ-дивизионе, проходящем в Риге (Латвия). Об этом сообщает немецкая Федерация хоккея.

"Доминик Кахун усиливает команду Германии в Риге", - написала организация в твиттере, опубликовав фото прибывшего игрока.

Напомним, что сборная Германии является лидером группы В. В среду, 26 мая, она проведет матч с командой Казахстана, которая потерпела первое поражение от США и упала на пятое место. Игра начнется в 19:15 по времени Нур-Султана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!