"Красавцы, казахи". В России оригинально отреагировали на исход матча с Канадой на ЧМ-2023

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 15:45 Комментарии 1
©icehockey.kz

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко не оставил без внимания исход матча между сборными Казахстана и Канады на чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

Канадцы победили со счетом 5:1. При этом Шевченко зачеркнул на фото цифру 5, сопроводив его в своем телеграм-канале шутливым комментарием: "Красавцы, казахи. С победой".

Отметим, что благодаря этому успеху канадские хоккеисты набрали 11 очков и вышли на первое место в группе B, подопечные Галыма Мамбеталиева с 2 баллами остались на предпоследней, седьмой строчке. Следующую игру они проведут со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Канада
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:45
Сборные (хоккей)
"Красавцы, казахи". В России оригинально отреагировали на исход матча с Канадой на ЧМ-2023
Сегодня , 13:11
Сборные (хоккей)
Мамбеталиев назвал причины поражения Казахстана от Канады на ЧМ по хоккею
Сегодня , 09:36
Сборные (хоккей)
В сборной Казахстана разобрали поражение от Канады на ЧМ по хоккею
Сегодня , 01:28
Сборные (хоккей)
Казахстан потерпел поражение от Канады на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 22:47
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Канады на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 22:31
Сборные (хоккей)
Конкуренты сборной Казахстана определили победителя в матче ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 20:41
Сборные (хоккей)
В Канаде отметили игрока сборной Казахстана перед матчем ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 15:56
Сборные (хоккей)
В Канаде оценили силу Казахстана перед матчем ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 13:15
Сборные (хоккей)
Сборную Казахстана потроллили перед матчем с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 12:39
Сборные (хоккей)
Казахстан впервые за два года не смог забить на чемпионате мира по хоккею
© 2008 - 2023 ТОО «EML»