Казахстан потерпел поражение от Канады на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником подопечных Галыма Мамбеталиева была сборная Канады. Еще в первом периоде обе команды совместными усилиями забросили пять шайб. Уже на первой минуте счет открыл Маккензи Уигар. Затем дублем отметился Лоусон Крауз (шестая и восьмая минута). Адиль Бекетаев на десятой минуте сократил отрыв, однако канадцы усилиями Джо Велено восстановили разницу - 4:1.

Второй период обошелся без голов.

В начале заключительной двадцатиминутки Самуэль Блэйз забросил пятую шайбу в ворота Казахстана и установил окончательный счет - 5:1.

Бекетаев стал игроком матча в составе сборной Казахстана.

Следующую встречу на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 19 мая против Словакии.

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