КХЛ назвала главных творцов успеха сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвела итоги чемпиона мира-2023 в элитном дивизионе, прошедшем в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), а также оценила выступление сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

На ЧМ-2023 подопечные Галыма Мамбеталиева набрали семь очков в семи играх и сохранили прописку в элитном дивизионе. На групповом этапе Казахстан обыграл по буллитам команды Норвегии и Словакии (оба - 4:3 Б) и в основное время одержал победу над Словенией (4:3), но проиграл Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

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"Сборная Казахстана была вынуждена ехать на чемпионат мира без своих лидеров Даррена Дица, Джесси Блэкера и Кертиса Волка. Ориентируясь на состав, многие предрекали команде Галыма Мамбеталиева борьбу за место в элите, причем, не с позиции фаворита за прописку в высшем дивизионе. Но казахстанская команда в первом же матче вернулась с 1:3 против сборной Норвегии и вырвала победу в серии бросков.

В дальнейшем казахстанцы обыграли Словакию (4:3 Б) и Словению (4:3) – этого команде Мамбеталиева хватило, чтобы сохранить место в высшем дивизионе чемпионата мира. Без провала, правда, тоже не обошлось: крупное поражение от сборной Латвии (0:7) получилось неприятным не только по счету, но и по игре. Тем не менее, задачу на турнир – сохранить место в элите – сборная Казахстана выполнила.

Всего в составе команды сыграли 14 хоккеистов из КХЛ – 13 парней из "Барыса" и спартаковец Роман Старченко. Именно он вместе с лидером "Барыса" Никитой Михайлисом стали лидерами сборной на турнире. Старченко принес команде победу над норвежцами, реализовав два послематчевых броска из двух, Михайлис забил решающий буллит в игре со словаками и забросил по шайбе Норвегии и Словении. Также стоит выделить вратаря Андрея Шутова – в игре со Словакией он сделал 48 сэйвов и затащил серию послематчевых бросков", - говорится в заметке на сайте КХЛ.

Напомним, Словения и Венгрия покинули элитный дивизион. В следующем сезоне на ЧМ-2024 сыграют сборные Польши и Великобритании.