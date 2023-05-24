Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные (хоккей)
Комментарии

Казахстан получил эпичное прозвище от IIHF на ЧМ-2023 по хоккею

Казахстан получил эпичное прозвище от IIHF на ЧМ-2023 по хоккею
©КФХ

Международная федерация хоккея (IIHF) представила рейтинг силы чемпионата мира-2023 по итогам группового этапа, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана заняла в рейтинге 11-е место и получила необычное прозвище - "Также известный как Камбэкстан".

На ЧМ-2023 подопечные Галыма Мамбеталиева набрали семь очков в семи играх и сохранили прописку в элитном дивизионе. На групповом этапе Казахстан обыграл по буллитам команды Норвегии и Словакии (оба - 4:3 Б) и в основное время одержал победу над Словенией (4:3), но проиграл Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

При этом в каждом победном матче казахстанцы отыгрывались, уступая по ходу игры.

Стало известно о премиях хоккеистам сборной Казахстана за ЧМ-2023



Напомним, Словения и Венгрия покинули элитный дивизион. В следующем сезоне на ЧМ-2024 сыграют сборные Польши и Великобритании.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

Реклама

Реклама

Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Завтра

США Чехия 19:20
Швейцария Германия 19:20
Канада Финляндия 23:20
Швеция Латвия 23:20
Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus