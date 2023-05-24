Казахстан получил эпичное прозвище от IIHF на ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) представила рейтинг силы чемпионата мира-2023 по итогам группового этапа, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана заняла в рейтинге 11-е место и получила необычное прозвище - "Также известный как Камбэкстан".

На ЧМ-2023 подопечные Галыма Мамбеталиева набрали семь очков в семи играх и сохранили прописку в элитном дивизионе. На групповом этапе Казахстан обыграл по буллитам команды Норвегии и Словакии (оба - 4:3 Б) и в основное время одержал победу над Словенией (4:3), но проиграл Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

При этом в каждом победном матче казахстанцы отыгрывались, уступая по ходу игры.

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