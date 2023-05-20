Кевин Даллмэн отреагировал на сенсационную победу Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Бывший защитник сборной Казахстана Кевин Даллмэн высказался о сенсационной победе над Словакией на чемпионате мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы победили по буллитам (4:3 Б).

"Великолепная победа! Ребята играли здорово, отличный вратарь, классные буллиты!", - поделился эмоциями с Шайба.kz Даллмэн, прибывший в Ригу, чтобы поддержать команду.

Сегодня, 20 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с Латвией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.