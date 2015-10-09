Сборные (хоккей)
Сегодня 21:45
 

Казахстан сотворил камбэк со счета 0:3 на ЧМ-2026 по хоккею

©instagram.com/kazakhstanhockey

Сборная Казахстана по хоккею (U18) одержала третью победу на юношеском чемпионате мира-2026 в дивизионе IA, проходящего в Польше, сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана по хоккею (U18) одержала третью победу на юношеском чемпионате мира-2026 в дивизионе IA, проходящего в Польше, сообщают Vesti.kz.

Соперниками подопечных Максима Худякова была команда Украины.

Уже в первом периоде украинцы забросили две безответные шайбы: на 18-й минуте отличился Артем Рятушняк и Святослав Васяк.

Во втором периоде, на 25-й минуте Ярослав Панасенко довел счет до крупного - 3:0. Впрочем, Владислав Ануфриев (27) и Михаил Коленко (38) сократили отставание от Украины - 3:2.

В дебюте третьего периода, на 48-й минуте Никита Гридасов сделал счет 3:3. Матвей Решетко на 57-й минуте впервые вывел Казахстан вперед - 4:3, а окончательный результат за секунду до финальной сирены установил Егор Кравченко - 5:3 в пользу Казахстана.


Напомним, в первом матче сборная Казахстана обыграла Венгрию - 5:2, а во втором Польшу - 10:2.

Следующий матч казахстанские хоккеисты проведут против Швейцарии 23 апреля.

Также в дивизионе IА сборной Казахстана предстоит сыграть со Словенией (24 апреля).

Добавим, что Казахстан набрал девять баллов и делит со швейцарцами первое место в таблице дивизиона.

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2025/26. Дивизион I группа А   •   Польша, Крыница   •   Круговой турнир, мужчины
23 апреля 15:30   •   не начат
Казахстан (U-18)
Казахстан (U-18)
- : -
Швейцария (U-18)
Швейцария (U-18)
