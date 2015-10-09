КПЛ
Сегодня 17:16
 

Адиев объяснил отказ от назначения в "Актобе"

Адиев объяснил отказ от назначения в "Актобе"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев объяснил, почему не возглавил "Актобе" после увольнения из самарского клуба, передают Vesti.kz.

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев объяснил, почему не возглавил "Актобе" после увольнения из самарского клуба, передают Vesti.kz.

- Вы когда были в Казахстане, говорили с "Актобе" на лето. Вы при этом сказали, что они хотят вас сейчас. Когда вы покинули "Крылья", почему вы не оказались в "Актобе"?

- Это подтверждает то, что я никуда не сбегал. И то, что я в очередной раз подтвердил, что моё решение, оно остаётся до конца. Я вам даже больше скажу, я когда вышел от губернатора, мне ещё вечером сам инвестор звонил, - приводит слова Адиева "Чемпионат" со ссылкой на YouTube-канал "Коммент.Шоу".

- Инвестор "Актобе"?

- Да. И он сказал: "Магомед, тебя завтра же могут уволить". Я говорю: "Да, завтра могут уволить". Он говорит: "Мы завтра должны назначить тренера. К нам летит уже тренер. Но если ты нам даёшь добро, мы тебя сегодня назначаем, мы отказываемся от этого варианта". На что я его поблагодарил ещё раз за предложение, я сказал: "Вы знаете, я всё-таки человек своего слова, я дорожу им. Здесь неважно, какие-то там финансовые моменты или команды. Я дал слово идти до конца с командой, и, какое бы завтра решение руководство ни приняло, я его приму с достоинством. Поэтому не надо меня ждать. Я здесь пойду до конца". Он говорит: "Хорошо, я тебя понял". На этом мы расстались. И на следующий день они назначили тренера, а меня на следующий день уволили.

Я рад, что так получилось, что я в итоге сейчас и не в "Актобе". Потому что если я б там оказался, это всё равно сказали бы: "А он, значит, всё-таки вёл переговоры и хотел сейчас уйти". На что я всегда говорил: "Нет, я хочу доработать". Ну вот оно получилось, и я как бы, наверное, так сейчас скажу, немного так по-пацански, ответил за свои слова.

Напомним, что Адиев возглавлял "Крылья Советов" с 2025 года. Ранее он был в подмосковных "Химках" и грозненском "Ахмате", а казахстанским болельщикам знаком по работе с карагандинским "Шахтёром" и сборной Казахстана.

Между тем произошли изменения в руководстве ФК "Актобе", подробности - тут.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

