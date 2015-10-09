Адиев объяснил отказ от назначения в "Актобе"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев объяснил, почему не возглавил "Актобе" после увольнения из самарского клуба, передают Vesti.kz.

- Вы когда были в Казахстане, говорили с "Актобе" на лето. Вы при этом сказали, что они хотят вас сейчас. Когда вы покинули "Крылья", почему вы не оказались в "Актобе"?

- Это подтверждает то, что я никуда не сбегал. И то, что я в очередной раз подтвердил, что моё решение, оно остаётся до конца. Я вам даже больше скажу, я когда вышел от губернатора, мне ещё вечером сам инвестор звонил, - приводит слова Адиева "Чемпионат" со ссылкой на YouTube-канал "Коммент.Шоу".

- Инвестор "Актобе"?

- Да. И он сказал: "Магомед, тебя завтра же могут уволить". Я говорю: "Да, завтра могут уволить". Он говорит: "Мы завтра должны назначить тренера. К нам летит уже тренер. Но если ты нам даёшь добро, мы тебя сегодня назначаем, мы отказываемся от этого варианта". На что я его поблагодарил ещё раз за предложение, я сказал: "Вы знаете, я всё-таки человек своего слова, я дорожу им. Здесь неважно, какие-то там финансовые моменты или команды. Я дал слово идти до конца с командой, и, какое бы завтра решение руководство ни приняло, я его приму с достоинством. Поэтому не надо меня ждать. Я здесь пойду до конца". Он говорит: "Хорошо, я тебя понял". На этом мы расстались. И на следующий день они назначили тренера, а меня на следующий день уволили.

Я рад, что так получилось, что я в итоге сейчас и не в "Актобе". Потому что если я б там оказался, это всё равно сказали бы: "А он, значит, всё-таки вёл переговоры и хотел сейчас уйти". На что я всегда говорил: "Нет, я хочу доработать". Ну вот оно получилось, и я как бы, наверное, так сейчас скажу, немного так по-пацански, ответил за свои слова.

Напомним, что Адиев возглавлял "Крылья Советов" с 2025 года. Ранее он был в подмосковных "Химках" и грозненском "Ахмате", а казахстанским болельщикам знаком по работе с карагандинским "Шахтёром" и сборной Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!