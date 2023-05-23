Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею: интересные факты

Сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на чемпионате мира-2023 в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Подопечные Галыма Мамбеталиева набрали семь очков в семи играх и сохранили прописку в элитном дивизионе. На групповом этапе Казахстан обыграл по буллитам команды Норвегии и Словакии (оба - 4:3 Б) и в основное время одержал победу над Словенией (4:3), а также проиграл Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

Вместо со Словении элитный дивизион покинула и Венгрия. В следующем сезоне на ЧМ-2024 сыграют сборные Польши и Великобритании.

Ниже несколько интересных фактов о сборной Казахстана на ЧМ-2023:

По данным Международной федерации хоккея (IIHF), сборная Казахстана стала самой молодой командой на ЧМ-2023. Средний возраст игроков составил 24,25 года. Самый молодой хоккеист - 19-летний форвард Динмухамед Кайыржан, самый возрастной - 37-летний капитан Роман Старченко.



По итогам ЧМ-2023 впервые в истории сборная Казахстана будет выступать в элите мировых первенств четвертый год подряд. Лучшим результатом у нашей хоккейной дружины на чемпионатах мира - 10-е место из 16 сборных в 2021 году в Латвии.

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На ЧМ-2023 сборная Казахстана впервые с 2007 года сыграла только своими воспитанниками. В 2007-2013 годах в главной команде нашей страны выступали натурализованные россияне.



В 2014 в сборной появился первый хоккеист из дальнего зарубежья – Кевин Даллмэн (Канада). Впоследствии за сборной РК играли еще 9 хоккеистов из той же Канады, США и Швеции. Наибольшее количество натурализованных игроков как из СНГ, так из стран дальнего зарубежья, за команду Казахстана выступали на ЧМ-2019 – 12 хоккеистов



Лучшим бомбардиром сборной Казахстана на ЧМ-2023 стал Евгений Рымарев. На его счету шесть очков (2+4).

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Данные взяты из телеграм-канала "Дядя Ваня".

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