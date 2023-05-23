Раскрыты затраты на натурализацию легионеров для сборной Казахстана по хоккею

Стало известно, во сколько обходилась натурализацию легионеров для сборной Казахстана по хоккею, сообщают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала "Дядя Ваня", получение иностранцами бирюзового паспорта обходилась в 3-5 тысяч долларов. Расходы на натурализацию легионеров брали на себя либо "Барыс", либо Федерация хоккея Казахстана.
Кроме того, за победу в матче хоккеисты получали премии от тысячи евро, выполнение задачи на ЧМ – до 10 тысяч каждому. По итогам мирового первенства-2023 игроки сборной Казахстана должны получить минимум по 3 тысячи долларов в качестве бонуса.
Отметим, что на ЧМ-2023 сборная Казахстана впервые с 2007 года сыграла только своими воспитанниками.
Подопечные Галыма Мамбеталиева набрали семь очков в семи играх и сохранили прописку в элитном дивизионе.
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