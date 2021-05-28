Канада, США и Латвия, или кто может не пустить Казахстан в плей-офф чемпионата мира

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Канаде на чемпионате мира и может пропустить в борьбе за плей-офф Латвию. О финишной прямой для подопечных Юрия Михайлиса и конкурентов его команды - в материале корреспондента Vesti.kz.
Хозяева турнира сыграют с Норвегией и могут с победой набрать десять очков. У Казахстана - семь. С другой стороны, подопечным Михайлиса осталось сыграть с аутсайдерами группы, а Финляндия, Германия и Латвия, которые вырвались вперед, сыграют между собой.
Может вмешаться в борьбу Канада, ведь победа над Италией доведет их результат до девяти баллов, а финиширует они дуэлью с Финляндией. Предположим, что Казахстан наберет максимум в оставшихся встречах, а судьбу ее решат конкуренты.
Не исключаем, что "лишней" в борьбе за плей-офф окажется Латвия. В оставшихся матчах нужно, чтобы они набрали не более шести очка, а Казахстан выиграл в основное время обе встречи. Тогда команда Михайлиса в плей-офф чемпионата мира. Другие варианты более сложные.
Оставшиеся игры команд:
1. Финляндия - Германия (29 мая), Латвия (30 мая) и Канада (1 июня).
2. Германия - Финляндия (29 мая), США (31 мая) и Латвия (1 июня).
3. США - Норвегия (29 мая), Германия (31 мая) и Италия (1 июня).
4. Казахстан - Италия (29 мая) и Норвегия (31 мая).
5. Латвия - Норвегия (28 мая), Финляндия (30 мая) и Германия (1 июня).
6. Канада - Италия (30 мая) и Финляндия (1 июня).
7. Норвегия - Латвия (28 мая), США (29 мая) и Казахстан (31 мая).
8. Италия - Казахстан (29 мая), Канада (30 мая) и США (1 июня).
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Напомним, сборная Казахстана проиграла Канаде, но Юрий Михайлис остался доволен игрой команды.
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