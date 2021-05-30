Канада одержала первую разгромную победу на ЧМ-2021 и приблизилась к Казахстану

Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Италии в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра группы В завершилась со счетом 7:1 (4:0, 2:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Коул Перфетти (3-я минута), Эндрю Манджапане (9, 35), Трой Стечер (12), Адам Хенрик (12), Макс Комтуа (38) и Брэндон Пирри (56). У итальянцев гол забил Анджело Мичели (31).

Канадцы набрали девять очков и поднялись на пятое место в группе. У итальянцев шесть поражений подряд без очков. Также девять баллов у Германии, которая идет четвертой. А Казахстан с десятью очками - третий.

В заключительном матче группового этапа сборная Канады 1 июня сыграет с командой Финляндии. Итальянцы в этот же день встретятся с американцами. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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