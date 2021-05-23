Игрок сборной Казахстана стал третьей звездой дня на ЧМ-2021 по хоккею

Голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин стал третьей звездой второго дня чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он занял третье место из четверых претендентов. По мнению болельщиков, лучшим игроком второго дня стал голкипер сборной Великобритании Джексон Уистл. Второе место занял форвард сборной Дании Никлас Йенсен, а четвертое - нападающий сборной России Антон Бурдасов.

Напомним, сборная Казахстана в первом матче ЧМ-2021 обыграла хозяев турнира - команду Латвии в серии буллитов со счетом 3:2. Видео победы можно посмотреть здесь.

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