Хоккеист сборной Казахстана стал героем дня на ЧМ-2021

Голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин стал героем третьего игрового дня на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По мнению болельщиков, он занял первое место из четверых претендентов, набрав 30,6 процента голосов. Следом расположились Тревор Мур (США, 26,5), Матиас Треттенес (Норвегия, 24,7), Дэнни Тейлор (Беларусь, 18,2).

Напомним, что во втором матче казахстанцы в серии буллитов обыграли действующих чемпионов мира - команду Финляндии. На старте турнира также по буллитам была одержана победа над Латвией. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Встреча пройдет 25 мая.

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