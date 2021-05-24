Хоккеист сборной Казахстана стал героем дня на ЧМ-2021

В активе команды две победы подряд.

Фото: iihf.com©
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Сегодня 08:15

Голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин стал героем третьего игрового дня на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По мнению болельщиков, он занял первое место из четверых претендентов, набрав 30,6 процента голосов. Следом расположились Тревор Мур (США, 26,5), Матиас Треттенес (Норвегия, 24,7), Дэнни Тейлор (Беларусь, 18,2).

Напомним, что во втором матче казахстанцы в серии буллитов обыграли действующих чемпионов мира - команду Финляндии. На старте турнира также по буллитам была одержана победа над Латвией. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Встреча пройдет 25 мая.

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею


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Сегодня 08:15
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