"Это проверка сил казахстанского хоккея". Олейник - о сборной на ЧМ, уровне Мамбеталиева и шансах в топ-дивизионе

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Сегодня 22:11
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Известный казахстанский комментатор Александр Олейник оценил готовность сборной Казахстана по хоккею к чемпионату мира. В интервью корреспонденту Vesti.kz он высказался о шансах сохранить прописку в топ-дивизионе. 

- Перед стартом на ЧМ в Риге сборная Казахстана всю подготовку провела в Астане. Как оцените те УТС? 

- Если говорить о тех  матчах, то со слабым соперником показали, что превосходим его и сборная Южной Кореи - для нашей команды не уровень. Как только появился соперник классом выше по индивидуальному мастерству, у команды сразу же появились проблемы. Но это поверхностный взгляд. Две недели под нагрузкой, под баллонами - после этого, наверное, сразу не стоило ожидать какого-то яркого искрометного хоккея. Вероятно, его планировалось продемонстрировать уже на самом чемпионате мира. И в эти дни мы уже получим ответ. Если честно, заранее с трудом верилось, что сборная сможет остаться в элите. 

- Насколько сильной потерей считаете натурализованных казахстанцев, которые не приехали на ЧМ?

- Есть некоторые позиции, для которых отсутствие этих игроков стало потерей. Тот же Акользин, Петухов, Диц и Блэкер - это те игроки, которые действительно усиливали позиции, и была видна отдача этих игроков, к ним не было претензий. Но зато у местных игроков есть возможность доказать, что они не хуже. Вот, пожалуйста, вам дали возможность проявить себя, - грызите лед. Что бы я отметил, так это то, что желание и самоотверженность у казахстанских игроков - на самом высоком уровне. Главное - не допускать грубые ошибки. Этот чемпионат - та самая проверка сил казахстанского хоккея, чего мы добились с 2008 года, когда вышли на уровень в КХЛ. Хотя, и по нынешнему составу есть вопросы, не всех взяли. Хотелось бы добавить - вот эти все меры, принятые на ЧМ, что по белорусским и российским паспортам заезжать нельзя, с другой стороны, стали и плюсом. Скабелка не хотел работать в сборной, ему это было в тягость, и вот для него все удачно сложилось. Но новый тренерский штаб, на мой взгляд, слабоват. С 2010 года я не вижу у Мамбеталиева какого-то прогресса. 

Напомним, накануне подопечные Мамбеталиева стартовали на ЧМ-2023 с победы, обыграв Норвегию по буллитам. Сегодня, 14 мая, сборная Казахстана проведет на ЧМ-2023 второй матч, ее соперником станет команда Чехии. Игра начнется в 23:20 по времени Астаны. Комментарий Олейника по поводу победы в первом матче и шансах остаться в топ-дивизионе можно прочитать здесь

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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