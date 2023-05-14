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"Не повод расслабляться". Известный эксперт разобрал победу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

"Не повод расслабляться". Известный эксперт разобрал победу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
©icehockey.kz

Победа сборной Казахстана в стартовом матче чемпионата мира по хоккею - еще не повод, чтобы расслабляться. Такое мнение выразил известный казахстанский комментатор Александр Олейник, сообщает корреспондент Vesti.kz

Эксперт отметил, что впереди команду ждут важные матчи. А успех в игре с Норвегией не гарантирует, что место в топ-дивизионе будет сохранено. 

Напомним, подопечные Галыма Мамбеталиева накануне стартовали на ЧМ-2023 с победы, обыграв Норвегию по буллитам. 

"Стартовый матч против Норвегии, по моему мнению, был одним из самых важных, так же как и будущий матч против Словении. Потому что у Норвегии та команда - обыграть которую нам по силам. Мы должны были брать у этой команды очки.

Когда меня спрашивали о прогнозе перед матчем, я говорил, что должны зацепить как минимум один балл. Начало было, конечно, не выдающееся. Очень плохо сыграли в меньшинстве, дисциплина немного подвела. Пропустили обидные голы, с отскоков где-то соперник забил. Но главное, что команда нашла в себе характер, отыгралась. Очень рад за Мухаметова, который забил свою первую шайбу за сборную на официальных турнирах. Очень рад за Муратова, который ассистировал дважды. Орехов снова показывает себя как человек сборной. На прошлом ЧМ он был лучшим бомбардиром, на этом он начал с шайбы, заброшенной в большинстве. Очень рад, что Михайлис, наконец-то, забил, потому что он встречал все штанги, но нашел путь к воротам соперника через рикошет. Ну и конечно, капитан Старченко - лучший бомбардир. Легенда сборной исполнил свои два буллита просто неотразимо, в своем фирменном стиле.

Если начало не получилось, то постепенно казахстанцы начинали соперника превосходить, и в третьем периоде преимущество было очень хорошо заметно - быстрее бежали, опаснее атаковали.

Эти два очка - это, конечно, хорошо, но это не повод расслабляться. Впереди матчи непростые. Важный матч против Словении. Будут матчи, в которых команда может зацепиться за очки - со словаками, с Латвией. Но Словения - это та игра, на которую нужно особенно настраиваться. Два очка - это не гарантия того, что команда останется в элите", - сказал Олейник.

Сегодня, 14 мая, сборная Казахстана проведет на ЧМ-2023 второй матч, ее соперником станет команда Чехии. Игра начнется в 23:20 по времени Астаны. 

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Сборная РК по хоккею

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