"Это нечто невообразимое". Эксперт нашел объяснение сенсационной победе Казахстана над чемпионами мира на ЧМ-2021

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райян Беннет в беседе с корреспондентом Vesti.kz восхитился результатами сборной Казахстана по хоккею в элитном дивизионе чемпионата мира в Риге и предрек голкиперу Никите Бояркину большие перспективы.

"Этот чемпионат богат на сенсации. Особенно неожиданно выглядят успехи казахстанцев. Победа над Латвией не вызвала большой ажиотаж, ведь соперники примерно одного уровня. Однако успех в матче с Финляндией - это нечто невообразимое. В обоих матчах казахстанцы выглядели слабее оппонентов, но за счет настроя и дисциплины смогли одержать две победы.

Я думаю, что отдельно нужно отметить голкипера Казахстана. В обоих матчах именно он стал героем, вдохновенно сыграв в основное время и отбив решающие буллиты. Я уверен, что он попал в поле зрения многих скаутов и в ближайшее время может перейти в сильный чемпионат.

Если говорить о перспективах, то у Казахстана они лучше, чем ожидалось. И все-таки пробиться в плей-офф будет непросто. Все дело в том, что эффект неожиданности и недооценки уже спал. После победы над Финляндией у соперников казахстанцев не будет проблем с мотивацией", - отметил Беннет.

Отметим, что Казахстан стартовал с победы над Латвией - 3:2, а затем обыграл действующих чемпионов мира Финляндию - 2:1. При этом в обеих встречах успех пришел в серии буллитов, а лучшим игроком команды был признан Бояркин. Сейчас у подопечных Юрия Михайлиса четыре очка, а следующую игру они проведут со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Встреча пройдет 25 мая.

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