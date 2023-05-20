"Эти парни уже заслужили нашего уважения". В России восхитились сенсацией Казахстана на ЧМ по хоккею

Российский обозреватель хоккея Дмитрий Ерыкалов прокомментировал победу сборной Казахстана над Словакией на чемпионате мира-2023, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в серии буллитов удача сопутствовала казахстанцам.

"48 сейвов Андрея Шутова и вторая победа Казахстана на чемпионате мира. Третий вратарь "Барыса". Команда без натурализованных игроков. И хлопнула словаков. Эти парни уже заслужили нашего уважения. А уж любви болельщиков из Казахстана подавно", - пишет он в своем телеграм-канале.

Сегодня, 20 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с Латвией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.