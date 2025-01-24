Еще один казахстанский хоккеист уехал в Канаду

Защитник молодежной сборной Казахстана Глеб Решетько продолжит карьеру в "Лэнгли Ривермэн", который выступает в хоккейной лиге Британской Колумбии, передают Vesti.kz.

Решетько защищал цвета национальной команды на молодежном чемпионате мира-2025 в канадской Оттаве, но она сыграла неудачно и покинула топ-дивизион, уступив в решающем матче команде Германии.

Еще Решетько сыграл за Казахстан на Универсиаде-2025 в итальянском Турине, команда в матче за пятое место победила Чехию со счетом 5:2. Глеб отыграл в общей сложности шесть встреч, результативными действиями не отметился.

В текущем сезоне он сыграл 27 матчей за "Снежных Барсов" в чемпионате МХЛ и отдал семь результативных передач.

Ранее другой игрок молодежной сборной Казахстана Никита Ситников подписал контракт с клубом "Коквитлам Экспресс", также выступающим в BCHL (хоккейная лига Британской Колумбии).