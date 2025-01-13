Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей
Сегодня 11:25
 

19-летний талант из Казахстана перешел в канадский клуб

  Комментарии

Поделиться
19-летний талант из Казахстана перешел в канадский клуб ©ХК "Барыс"

Нападающий молодежной сборной Казахстана Никита Ситников подписал контракт с клубом "Коквитлам Экспресс", выступающим в BCHL (Хоккейная лига Британской Колумбии), передают Vesti.kz со ссылкой на "Всё хоккей Бро".

Поделиться

Нападающий молодежной сборной Казахстана Никита Ситников подписал контракт с клубом "Коквитлам Экспресс", выступающим в BCHL (Хоккейная лига Британской Колумбии), передают Vesti.kz со ссылкой на "Всё хоккей Бро".

Генеральный менеджер "Коквитлам Экспресс" Тали Кэмпбелл прокомментировал это подписание.

"Никита Ситников - ловкий, быстрый и умный форвард. Это дает ему преимущество, что хорошо отразится в нашей лиге. Болельщикам будет интересно наблюдать за ним, и мы считаем, что у него огромный потенциал. Никита Ситников прибудет в Ковитлам на следующей неделе, - цитирует Кэмпбелла Шайба.kz.

Нынешний сезон 19-летний нападающий начинал в "Снежных Барсах", где за 27 матчей регулярного чемпионата заработал 11 (5+6) очков.

В составе молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира Ситников набрал 2 (1+1) очка в пяти матчах.

Канада Снежные Барсы Хоккей Сборная РК по хоккею

Реклама

Живи спортом!