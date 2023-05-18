Экс-защитник "Барыса" показал лучший показатель в матче с Канадой на ЧМ-2023

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Сегодня 17:45
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Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Валерий Орехов, выступавший ранее за столичный "Барыс", показал лучшее игровое время среди защитников сборной Казахстана в матче с Канадой на чемпионате мира-2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Хоккейные детали". Турнир проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

Казахстанцы уступили со счетом 1:5.

Показатели Орехова в этой встрече:

0 очков
3 броска в створ
"-2" +/-
19:14 игровое время (лучший показатель среди защитников сборной Казахстана)
19 смен

Напомним, что следующую игру казахстанские хоккеисты проведут со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Сборная РК по хоккею Канада ЧМ-2023 по хоккею

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