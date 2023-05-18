Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Валерий Орехов, выступавший ранее за столичный "Барыс", показал лучшее игровое время среди защитников сборной Казахстана в матче с Канадой на чемпионате мира-2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Хоккейные детали". Турнир проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).
Казахстанцы уступили со счетом 1:5.
Показатели Орехова в этой встрече:
0 очков
3 броска в створ
"-2" +/-
19:14 игровое время (лучший показатель среди защитников сборной Казахстана)
19 смен
Напомним, что следующую игру казахстанские хоккеисты проведут со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.