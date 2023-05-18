Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Валерий Орехов, выступавший ранее за столичный "Барыс", показал лучшее игровое время среди защитников сборной Казахстана в матче с Канадой на чемпионате мира-2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Хоккейные детали". Турнир проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

Казахстанцы уступили со счетом 1:5.

Показатели Орехова в этой встрече:

0 очков

3 броска в створ

"-2" +/-

19:14 игровое время (лучший показатель среди защитников сборной Казахстана)

19 смен

Напомним, что следующую игру казахстанские хоккеисты проведут со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.