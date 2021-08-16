"Торпедо" наказало хоккеиста за расистский жест в адрес игрока китайского клуба КХЛ

Усть-каменогорское "Торпедо" на своем официальном сайте опубликовало официальное заявление по инциденту с участием игрока клуба Стаса Петросяна, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что накануне во время матча за третье место Кубка Президента против китайского "Куньлунь Ред Стар" произошел инцидент между нападающим казахстанского клуба и игроком соперника Ху Янем. В ходе конфликта Петросян показал оппоненту расистский жест. Позже хоккеист объяснил, что был спровоцирован, и принес публичные извинения.

В "Торпедо" решили оштрафовать Петросяна.

"От имени клуба мы приносим извинения хоккейному клубу "Куньлунь Ред Стар" и лично Ху Яню за инцидент на вчерашнем матче. Руководство клуба оштрафовало Стаса Петросяна за поведение, нарушающее этические нормы и провело с ним воспитательную беседу.

ХК "Торпедо" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи и расе. Такое поведение недопустимо в спортивном сообществе, где главными принципами остаются уважение к соперникам и честная борьба.

"Торпедо" - интернациональный коллектив, в котором дружно живут, работают и стремятся к большим победам люди разных национальностей и вероисповеданий. Уверены, что только уважая своих соперников и не делая различий по национальному или религиозному признаку, мы сможем добиться успехов", - говорится в заявлении клуба.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!