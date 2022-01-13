"Сарыарка" уволила тренера через 1,5 месяца после назначения

По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с главным тренером ХК "Сарыарка" Александром Макрицким, сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

50-летний белорусский специалист находился в команде с ноября.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Козлов.

Напомним, что ранее карагандинский клуб покинул Леонид Тамбиев, возглавивший "Адмирал" из КХЛ. Из-за его ухода разгорелся скандал. "Сарыарка" требовала от Тамбиева и его ассистента Андрея Банады около 12 миллионов рублей (71,5 миллиона тенге) в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.