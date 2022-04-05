Разгром с дублем, или как клуб казахстанца во второй раз выиграл в Финляндии

Казахстанский форвард Батырлан Муратов помог финскому клубу "РоКи" выиграть второй матч в плей-офф лиги Местис, передает корреспондент Vesti.kz.

Фланговый форвард принял участие в игре, но очками не отметился. Его партнер Зденек Седлак оформил дубль, а "РоКи" выиграл матч с разгромным счетом (5:2).

Что касается Муратова, то он стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (19+32) и отличился в первом матче серии, а его клуб выиграл со счетом 5:2.

Добавим, что "РоКи" вышел в плей-офф с шестым посевом, а его соперник, которого причисляют к главным претендентам на чемпионство, замкнул топ-3.

Напомним, что в Финляндию Муратов перебрался после нескольких сезонов в "Барысе". В КХЛ форвард провел 11 встреч, но очков не набрал.

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