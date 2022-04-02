 dpNpYTdfgDWYMEmmjfvQvJwvSEFlGAp5vFZgnUN7
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Казахстанец забил гол и помог разгромить фаворита в Финляндии

Казахстанец забил гол и помог разгромить фаворита в Финляндии
©ХК "РоКи"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)

Казахстанский форвард Батырлан Муратов забил за финский клуб "РоКи" и помог с победы стартовать в плей-офф лиги Местис, передает корреспондент Vesti.kz.

Муратов, который стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (19+32), отличился на 43-й минуте встречи, когда забил гол в большинстве.

Шайба казахстанца стала третьей в матче для "РоКи", а финский клуб выиграл в матче у конкурентов из "Киекко-Поят" со счетом 5:2.

Добавим, что "РоКи" вышел в плей-офф с шестым посевом, а их соперники, которых причисляют к главным претендентам на чемпионство, замкнули топ-3.

Добавим, что в Финляндию Муратов перебрался после нескольких сезонов в "Барысе". В КХЛ форвард провел 11 встреч, но очков не набрал.

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Финляндия Сборная РК по хоккею

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 22:57
Казахстан (Хоккей)
Казахстанец забил гол и помог разгромить фаворита в Финляндии Казахстанец забил гол и помог разгромить фаворита в Финляндии
Вчера , 20:33
Казахстан (Хоккей)
Экс-игроки "Барыса" принесли победу "Сарыарке" над "Номадом" Экс-игроки "Барыса" принесли победу "Сарыарке" над "Номадом"
25 марта, 13:13
Казахстан (Хоккей)
Хоккеист сборной Казахстана получил работу в "Барысе" Хоккеист сборной Казахстана получил работу в "Барысе"
24 марта, 15:13
Казахстан (Хоккей)
Казахстанский бомбардир помог камбэку в Финляндии и ворвался в плей-офф Казахстанский бомбардир помог камбэку в Финляндии и ворвался в плей-офф
20 марта, 21:21
Казахстан (Хоккей)
Супердуэль для игроков "Барыса". Известны три претендента на трофей Супердуэль для игроков "Барыса". Известны три претендента на трофей
20 марта, 16:11
Казахстан (Хоккей)
Казахстанец с рекордом вышел в лидеры среди бомбардиров в России Казахстанец с рекордом вышел в лидеры среди бомбардиров в России
17 марта, 07:34
Казахстан (Хоккей)
Игроки "Барыса" выиграли у "Торпедо" третью встречу подряд Игроки "Барыса" выиграли у "Торпедо" третью встречу подряд
15 марта, 21:30
Казахстан (Хоккей)
Игроки "Барыса" вернулись на лед и разгромили "Торпедо" Игроки "Барыса" вернулись на лед и разгромили "Торпедо"
14 марта, 15:15
Казахстан (Хоккей)
Сбежавший из Казахстана тренер может остаться без работы в КХЛ Сбежавший из Казахстана тренер может остаться без работы в КХЛ
13 марта, 19:55
Казахстан (Хоккей)
Появилось видео самого милого боя в истории чемпионата Казахстана по хоккею Появилось видео самого милого боя в истории чемпионата Казахстана по хоккею
12 марта, 11:27
Казахстан (Хоккей)
Казахстанец помог обыграть прямого конкурента в Финляндии Казахстанец помог обыграть прямого конкурента в Финляндии
11 марта, 14:35
Казахстан (Хоккей)
Более двух миллиардов. Стал известен бюджет казахстанского хоккейного клуба Более двух миллиардов. Стал известен бюджет казахстанского хоккейного клуба
10 марта, 10:05
Казахстан (Хоккей)
Форвард из Казахстана забил победный гол в Финляндии Форвард из Казахстана забил победный гол в Финляндии
6 марта, 11:58
Казахстан (Хоккей)
"Сарыарка" потеряла шансы на победу в Континентальном Кубке "Сарыарка" потеряла шансы на победу в Континентальном Кубке
1 марта, 17:27
Казахстан (Хоккей)
"Барыс" "выберет" лидера в Казахстане "Барыс" "выберет" лидера в Казахстане
17 февраля, 08:52
Казахстан (Хоккей)
Форвард из Казахстана помог камбэку в Финляндии Форвард из Казахстана помог камбэку в Финляндии
12 февраля, 23:59
Казахстан (Хоккей)
Появилось видео шикарной шайбы казахстанца в овертайме в чемпионате Финляндии Появилось видео шикарной шайбы казахстанца в овертайме в чемпионате Финляндии
12 февраля, 11:49
Казахстан (Хоккей)
Казахстанец из "Барыса" стал лучшим бомбардиром в Финляндии Казахстанец из "Барыса" стал лучшим бомбардиром в Финляндии
10 февраля, 15:08
Казахстан (Хоккей)
40 очков от экс-форварда "Барыса". Казахстанский нападающий зажигает в Финляндии 40 очков от экс-форварда "Барыса". Казахстанский нападающий зажигает в Финляндии
10 февраля, 12:18
Казахстан (Хоккей)
Клуб из Казахстана наказали за массовую драку фанатов Клуб из Казахстана наказали за массовую драку фанатов
8 февраля, 23:59
Казахстан (Хоккей)
Клуб из Казахстана забил сопернику 24 гола за два дня Клуб из Казахстана забил сопернику 24 гола за два дня
4 февраля, 12:40
Казахстан (Хоккей)
Два очка в дебютном матче, или как начал карьеру казахстанский форвард в США Два очка в дебютном матче, или как начал карьеру казахстанский форвард в США
3 февраля, 13:30
Казахстан (Хоккей)
Казахстанский хоккеист после ухода из "Барыса" нашел клуб в США Казахстанский хоккеист после ухода из "Барыса" нашел клуб в США
2 февраля, 23:25
Казахстан (Хоккей)
Новичок "Барыса" отметился дублем перед дебютом в КХЛ Новичок "Барыса" отметился дублем перед дебютом в КХЛ
2 февраля, 16:15
Казахстан (Хоккей)
Казахстанец разрывает лигу в Финляндии, или кого нужно вернуть "Барысу" в КХЛ Казахстанец разрывает лигу в Финляндии, или кого нужно вернуть "Барысу" в КХЛ
1 февраля, 17:08
Казахстан (Хоккей)
Сломал нос до матча. Хоккеиста наказали за драку, на него могут завести дело Сломал нос до матча. Хоккеиста наказали за драку, на него могут завести дело
1 февраля, 00:13
Казахстан (Хоккей)
Бывший хоккеист "Сарыарки" уехал в Европу. Там платят от 4 000 евро Бывший хоккеист "Сарыарки" уехал в Европу. Там платят от 4 000 евро
31 января, 22:55
Казахстан (Хоккей)
Скандал в казахстанском хоккее. Игроку сломали нос до матча Скандал в казахстанском хоккее. Игроку сломали нос до матча
20 января, 14:05
Казахстан (Хоккей)
Дебютировавший в "Барысе" игрок сборной Казахстана уйдет в другой клуб Дебютировавший в "Барысе" игрок сборной Казахстана уйдет в другой клуб
14 января, 08:34
Казахстан (Хоккей)
Казахстанский клуб нашел нового тренера в КХЛ Казахстанский клуб нашел нового тренера в КХЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus