Казахстанец забил гол и помог разгромить фаворита в Финляндии

Казахстанский форвард Батырлан Муратов забил за финский клуб "РоКи" и помог с победы стартовать в плей-офф лиги Местис, передает корреспондент Vesti.kz.

Муратов, который стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (19+32), отличился на 43-й минуте встречи, когда забил гол в большинстве.

Шайба казахстанца стала третьей в матче для "РоКи", а финский клуб выиграл в матче у конкурентов из "Киекко-Поят" со счетом 5:2.

Добавим, что "РоКи" вышел в плей-офф с шестым посевом, а их соперники, которых причисляют к главным претендентам на чемпионство, замкнули топ-3.

Добавим, что в Финляндию Муратов перебрался после нескольких сезонов в "Барысе". В КХЛ форвард провел 11 встреч, но очков не набрал.