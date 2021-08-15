Пекинский "Куньлунь" выиграл у усть-каменогорского "Торпедо" в матче за третье место на Кубке Президента в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу китайского клуба. У победителей отличились Райан Спроул (17-я минута) и Кори Кейн (29-я). В составе проигравших одну шайбу отыграл Егор Мажуга (57-я).

Сегодня, 15 августа, определится победитель турнира. В финале встретятся столичный "Барыс" и карагандинская "Сарыарка". Начало - в 17:00 по местному времени. Трансляция доступна по этой ссылке.

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