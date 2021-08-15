Прямая трансляция матча за третье место и финала Кубка Президента с участием "Барыса"

Сегодня, 15 августа, определится победитель Кубка Президента по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче за третье место сыграют усть-каменогорское "Торпедо" и пекинский "Куньлунь". Начало - в 12:00 по времени Нур-Султана.

Главный же трофей разыграют столичный "Барыс" и карагандинская "Сарыарка". Начало финала - в 17:00.

Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!