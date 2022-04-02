Столичный "Номад" проиграл на своем льду "Сарыарке" из Караганды в третьем матче серии плей-офф чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Две голевые передачи оформил защитник Адиль Бекетаев, но "Номад", усиленный хоккеистами "Барыса", проиграл встречу со счетом 2:4.

Очки за "Сарыарку" набрали бывшие игроки "Барыса": с голевыми передачами матч завершили Михаил Рахманов и Саян Данияр.

"Сарыарка", выигравшая регулярный чемпионат, повела в серии после трех игр - 2:1.

В другой полуфинальной серии "Бейбарыс" из Атырау обыграл (5:2) "Арлан" из Кокшетау и вышел вперед в противостоянии (2:1).