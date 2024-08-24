В "Барысе" объяснили поражение от "Трактора". Это связано со сборной Казахстана

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Сегодня 17:30
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Дэвид Немировски прокомментировал поражение от "Трактора" (2:4) на Кубке Блинова в Омске, передают Vesti.kz

48-летний специалист заявил, что команде тяжело из-за отсутствия игроков сборной Казахстана.  

"Да, проспали старт игры, но не скажу, что нас расслабил сегодняшний состав "Трактора". Для нас любой состав соперника является сильным на текущий момент. Только что говорил команде, что нельзя так начинать игру, это профессиональный хоккей, нужно быть готовыми всегда. А с 0:2 начинать тяжело. Пытались сравнять счет, но не получилось.

"Трактор" очень хорошо сыграл сегодня, а нашей команде не хватило сыгранности. У нас ребята недавно все приехали, иностранцы ещё только знакомятся друг с другом. Сейчас вернемся домой, и у нас будет время потренироваться, притереться, понять требования наши. И, конечно, нам не хватает 15 человек, которые в сборной Казахстана сейчас. Без них очень тяжело», — цитирует Немировски  "Чемпионат". 

Напомним, что сборная Казахстана ведет подготовку к финальному раунду квалификации на Олимпиаду-2026. Турнир пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

 

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Хоккей

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