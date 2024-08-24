"Барыс" сыграл третий матч на международном турнире

На стадионе в Омске завершился матч в рамках Кубка Блинова, в котором "Трактор" одолел казахстанский "Барыс", передают Vesti.kz.

На третьей минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счет во встрече. Спустя две с половиной минуты Сергей Телегин с передачи Никиты Тертышного удвоил преимущество челябинского клуба. На 14-й минуте периода Дамир Жафяров размочил счет в игре.

На 13-й минуте второго периода Никита Тертышный с передачи Александра Кадейкина сделал счет 3:1. На 19-й минуте периода Уэйд Эллисон с передач Майкла Маклауда и Дамира Жафярова сократил отставание "Барыса" до минимума.

На 17-й минуте третьей двадцатиминутки Чарльз Робинсон с передачи Сергея Телегина установил окончательный счет во встрече - 4:2.

Напомним, что ранее на Кубке Блинова "Барыс" уступил "Авангарду" (3:4 ОТ), а затем крупно проиграл "Сибири" (0:4).