18-летний казахстанский нападающий расторг контракт с "Барысом" и уехал в Америку

Хоккейный клуб "Барыс" досрочно расторг пробный контракт с нападающим Алибеком Абзалом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "ХоккейРу".

В прошедшем сезоне 18-летний Абзал провел 12 матчей в рамках регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана в составе "Барыса" и набрал 15 (8+7) очков. В восьми встречах плей-офф на счету форварда 4 (2+2) результативных баллов.

Также воспитанник астанинской школы хоккея провел пять матчей в рамках юниорского чемпионата мира в составе сборной Казахстана, записав в свой актив 5 (2+3) очков.

Кроме того, Абзал был задействован в 27 встречах в рамках регулярного чемпионата МХЛ, защищая цвета "Снежных Барсов", и записал в свой актив 5 (3+2) результативных баллов.

Ранее сообщалось, что нападающий продолжит карьеру в Северной Америке. Алибек будет выступать в USHL (главная юниорская хоккейная лига США) в составе клуба "Де-Мойн Бьюкканерс".

Также "Барыс" расторг пробный контракт с защитником Никитой Волосенковым. В прошедшем сезоне 24-летний игрок провел 19 матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в составе "Рязани-ВДВ" и не набрал очков.