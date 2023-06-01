"Сидели на жирных контрактах". Экс-тренер сборной Казахстана - о главной сенсации ЧМ-2023 по хоккею

Известный российский тренер Андрей Назаров считает, что успех сборной Латвии на чемпионате мира-2023, прошедшем в Риге и Тампере, не был бы достигнут без участия латвийских игроков и тренеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

В матче за третье место Латвия оказалась сильнее США (4:3 ОТ) и впервые в истории выиграла бронзовые медали.

"Конечно, первые в истории чемпионатов мира медали сборной Латвии - это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга. С интересом наблюдаю, как новый президент Латвии хвастается какими-то успехами, к которым он не имеет никакого отношения. Человек тянет одеяло на себя, дает интервью в прессе. Нужно просто обратиться к фактам.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш является воспитанником советской школы хоккея. Затем он проходил курс тренерской подготовки у наших отечественных мэтров, работал тренером в клубах в КХЛ и в сборной России. Его помощник финн Петтери Нуммелин в свое время играл у Владимира Юрзинова в ТПС, а Лаурис Дарзиньш долгое время выступал в КХЛ, в том числе за "Ак Барс" и "Трактор". В плане состава аналогично: защитник Янис Якс провел у меня сильный сезон в "Сочи", а лидеры атаки - Каспарс Даугавиньш и Микс Индрашис - являются едва ли не легендами КХЛ.

К чему мы пришли? Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки, которые затем переносили на латвийскую сборную. По сути, здесь латвийцы и научились как следует играть в хоккей, а кто-то обучался тренерскому ремеслу. И это происходило десятилетиями", - приводит слова Назарова "Чемпионат".

Напомним, что сборная Казахстана заняла шестое место в группе В ЧМ-2023 и сохранила прописку в элитном дивизионе.

Назаров тренировал казахстанскую сборную с 2014 по 2016 год, также в этот период он возглавлял "Барыс".