Сборная Германии впервые за 70 лет выиграла медали ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей
Сегодня 12:06
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Сборная Германии после победы над США (4:3 ОТ) вышла в финал чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Этим самым немецкая команда гарантировала себе как минимум серебряные медали.

По информации Sport24, последний раз Германия становилась призером ЧМ в 1953 году. Она еще никогда не выигрывала турнир - в 1953-м было серебро, аналогичный результат был достигнут в 1930-м, а на ЧМ-1932 и ЧМ-1934 Германии доставалась бронза.

Напомним, что Германия встретится с Канадой в финале ЧМ-2023. Он состоится сегодня, 28 мая, начало - в 23:20 по времени Астаны. А в 18:20 стартует матч за третье место США - Латвия. Трансляция будет доступна здесь.

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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