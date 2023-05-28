Прямая трансляция финала ЧМ-2023 по хоккею Канада - Германия

Сегодня, 28 мая, в финском Тампере состоится финал чемпионата мира-2023 по хоккею между сборными Канады и Германии, сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

А в 18:20 стартует матч за третье место США - Латвия. Он также будет доступен для просмотра на Qazsport.

Напомним, что в 2024 году мировое первенство пройдет в Чехии, в 2025‑м - в Дании и Швеции, в 2026‑м - в Швейцарии, а в 2027-м - в Германии.

Казахстан также претендовал на проведение ЧМ-2027, но проиграл по итогам голосования.

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