Казахстан? Определена страна-хозяйка чемпионата мира по хоккею-2027

Германия примет чемпионат мира по хоккею 2027 года, сообщает корреспондент Vesti.kz. Такое решение было принято сегодня, 26 мая, на заседании конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Тампере (Финляндия).

По итогам голосования заявка Германии получила 102 голоса, что составляет 75 процентов. За заявку Казахстана же свои голоса отдали 34 человека, это 25 процентов.

Напомним, Финляндия и Латвия принимают ЧМ-2023, где сборная Казахстана заняла шестое место в группе В и сохранила прописку в топ-дивизионе.

В 2024 году мировое первенство пройдет в Чехии, в 2025‑м - в Дании и Швеции, а в 2026‑м - в Швейцарии.