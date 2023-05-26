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Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Казахстан? Определена страна-хозяйка чемпионата мира по хоккею-2027

Казахстан? Определена страна-хозяйка чемпионата мира по хоккею-2027
©iihf.com

Германия примет чемпионат мира по хоккею 2027 года, сообщает корреспондент Vesti.kz. Такое решение было принято сегодня, 26 мая, на заседании конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Тампере (Финляндия).

По итогам голосования заявка Германии получила 102 голоса, что составляет 75 процентов. За заявку Казахстана же свои голоса отдали 34 человека, это 25 процентов. 

Напомним, Финляндия и Латвия принимают ЧМ-2023, где сборная Казахстана заняла шестое место в группе В и сохранила прописку в топ-дивизионе. 

В 2024 году мировое первенство пройдет в Чехии, в 2025‑м - в Дании и Швеции, а в 2026‑м - в Швейцарии.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

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