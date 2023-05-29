В России жестко отреагировали на обновленный рейтинг после ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей
Сегодня 13:20
©IIHF.com

Российский журналист Алексей Шевченко в резкой форме прокомментировал обновленный рейтинг Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), сообщают Vesti.kz.

Сборная России не участвовала на чемпионате мира-2023 из-за ситуации в Украине.

"Вы прекращайте хе*ней заниматься и верните нас на чемпионат мира. А то уже финны обошли", - пишет он в своем телеграм-канале.

Напомним, что рейтинг обновился после ЧМ-2023, проходившего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Золото выиграла сборная Канады, обыгравшая в финале Германию, бронза - у Латвии.

С положением сборной Казахстана в мировом рейтинге можно ознакомиться здесь.

Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли шестое место в группе В ЧМ-2023 и этим самым сохранили прописку в элитном дивизионе.

Метки:
Сборная России по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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