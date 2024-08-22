"Барыс" провел второй матч на Кубке Блинова в Омске. На этот раз астанчанам противостояла новосибирская "Сибирь", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:4. Шайбы забросили Павел Гоголев (17-я минута, 22-я), Алексей Яковлев (29-я) и Тревор Мерфи (38-я).

Напомним, что в первой игре астанчане уступили в овертайме омскому "Авангарду". Следующую встречу они проведут с челябинским "Трактором" 24 августа.

"Барыс" задействовал в международном турнире молодых хоккеистов, так как основные игроки вызваны в сборную Казахстана для отбора на Олимпиаду. Финальный раунд олимпийской квалификации пройдет с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, где казахстанцы сыграют с командами Венгрии, Австрии и Словакии.