Разгром состоялся во втором матче "Барыса"

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Сегодня 16:07
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"Барыс" провел второй матч на Кубке Блинова в Омске. На этот раз астанчанам противостояла новосибирская "Сибирь", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:4. Шайбы забросили Павел Гоголев (17-я минута, 22-я), Алексей Яковлев (29-я) и Тревор Мерфи (38-я).  

Напомним, что в первой игре астанчане уступили в овертайме омскому "Авангарду". Следующую встречу они проведут с челябинским "Трактором" 24 августа.

"Барыс" задействовал в международном турнире молодых хоккеистов, так как основные игроки вызваны в сборную Казахстана для отбора на Олимпиаду. Финальный раунд олимпийской квалификации пройдет с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, где казахстанцы сыграют с командами Венгрии, Австрии и Словакии.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Сибирь

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