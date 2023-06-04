Несостоявшийся хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб

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Сегодня 22:55
©ХК "Динамо"

Шведский нападающий Якоб Лилья, отыгравший минувший сезон за московское "Динамо", продолжит карьеру в швейцарском "Амбри-Пиотта", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ.

За динамовцев он провел 52 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), набрав 27 (13+14) баллов. В плей-офф сыграл 6 встреч и заработал 4 очка (1+3).

В прошлом году Лилья был натурализован и включен в расширенный состав сборной Казахстана перед чемпионатом мира, но затем форвард отказался выступать за национальную команду.

За "Барыс" Лилья играл в период 2020-2022 годов, а до этого форвард провел один сезон в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Лилья Якоб Сборная РК по хоккею Швейцария

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