"Барыс" досрочно стал обладателем Кубка Блинова, обыграв "Авангард" (4:3). Турнир проходит в Омске, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на итоговый результат встречи, команды по договоренности исполнили буллиты. Один из них вышел на загляденье - его автором стал американский форвард казахстанского клуба Джереми Бракко. Этот гол отметила у себя в соцсетях Континентальная хоккейная лига (КХЛ):

25 августа "Барыс" встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Однако этот матч не скажется на турнирном положении казахстанского клуба, ставшего недосягаемым для всех конкурентов на турнире в Омске.

Напомним, в предыдущем сезоне КХЛ астанчане заняли последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах. Новый сезон они откроют домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.