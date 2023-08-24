КХЛ восхитилась буллитом форварда "Барыса"

Новости спорта Хоккей
Вчера 16:19
©ХК "Барыс"

"Барыс" досрочно стал обладателем Кубка Блинова, обыграв "Авангард" (4:3). Турнир проходит в Омске, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на итоговый результат встречи, команды по договоренности исполнили буллиты. Один из них вышел на загляденье - его автором стал американский форвард казахстанского клуба Джереми Бракко. Этот гол отметила у себя в соцсетях Континентальная хоккейная лига (КХЛ):

25 августа "Барыс" встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Однако этот матч не скажется на турнирном положении казахстанского клуба, ставшего недосягаемым для всех конкурентов на турнире в Омске.

Напомним, в предыдущем сезоне КХЛ астанчане заняли последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах. Новый сезон они откроют домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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