Один из лучших молодых игроков сборной Казахстана нашел новый клуб

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Сегодня 13:00
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22-летний казахстанский хоккеист Максим Мусоров продолжит карьеру в другом клубе. Его обменяли на денежную компенсацию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "АренаБреда".

Отмечается, что один из лучших молодых игроков новой плеяды сборной Казахстана покинул систему "Спартака".

Максим был обменян на денежную компенсацию в ХК "Тамбов", в составе которого проведет предстоящий сезон. Весной 2023 года Мусоров вместе с воскресенским "Химиком" стал обладателем Кубка Петрова.

В мае нынешнего года он также сыграл за сборную Казахстана на чемпионате мира в Латвии.

Напомним, что в карьере Мусорова также были "Снежные Барсы", "Номад", "Барыс". Участвовал в Зимней Универсиаде-2023, а также вызывался в юношескую и молодежную сборные Казахстана.

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Метки:
Сборная РК по хоккею
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