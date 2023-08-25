Форвард сборной Казахстана исполнил красивейший буллит (Видео)

Новости спорта Хоккей
Вчера 21:11
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"Барыс" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в последнем ничего не значащем матче Кубка Блинова, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Андрея Скабелки выиграли со счетом 3:1, а после игры команды по договоренности исполнили буллиты. Один из них вышел на загляденье. Особо постарался форвард сборной Казахстана Батырлан Муратов. Но и буллиты Джереми Бракко и Романа Старченко также заслуживают своей оценки.

Напомним, что "Барыс" досрочно стал победителем этого турнира, проходившего в Омске. А представителя казахстанского клуба Эдварда Паскуале признали лучшим вратарем Кубка Блинова.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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