Представитель казахстанского "Барыса" Эдвард Паскуале стал лучшим вратарем Кубка Блинова. Турнир проходил в Омске, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Андрея Скабелки досрочно выиграли турнир, а в последнем ничего не значащем матче обыграли нижнекамский "Нефтехимик".

32-летний Паскуале вернулся в "Барыс" этим летом. Канадец выступал за астанчан в сезоне-2019/2020. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он играл за ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург".

Новый сезон в КХЛ "Барыс" откроет домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.