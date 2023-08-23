"Барыс" досрочно выиграл Кубок Блинова: мнение Андрея Скабелки

Новости спорта Хоккей
Вчера 22:55
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал матч с "Авангардом" (4:3), по итогам которого его команда досрочно стала обладателем Кубка Блинова. Турнир проходит в Омске, сообщают Vesti.kz.

"Думаю, что мы здесь не за тем, чтобы выигрывать турнир, а чтобы с каждым днем становиться сплоченной командой, которая во всеоружии подойдет к сезону. Хороший матч, ребята здорово прессинговали, создавали моменты. Много большинства - это следствие того, что мы были быстрее соперника.

Пропущенный гол в первой смене? Одни хотели и побежали, другие решили, видимо, что со второй смены побегут. Но ребята хорошо это восприняли, исправились. Накал на площадке? Сезон приближается, все на низком старте, тем более мы соседи", - приводит слова Скабелки "Чемпионат".

25 августа "Барыс" встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Однако этот матч не скажется на турнирном положении казахстанского клуба.

Напомним, подопечные Андрея Скабелки стартуют в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ Авангард
Новости
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