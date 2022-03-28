Призер Олимпиады-2020 из Казахстана пойман на допинге

Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике, где были выявлены положительные допинг-пробы, сообщает официальный сайт федерации.

Среди группы спортсменов, у которых выявлен допинг, бронзовый призер Олимпиады-2020 Игорь Сон. Полностью список выглядит так:

1. Аблай Ауельханов.

2. Игорь Сон.

3. Юлия Потасова.

4. Руфина Чалкарова.

5. Алексей Дроздов.

6. Матвей Макрушин.

Все вышеперечисленные спортсмены являются представителями Алматинской области. Проверка была проведена в рамках внесоревновательного допинг-контроля с 9 февраля по 2 марта 2022 года.

"Придерживаясь политики нулевой терпимости к допингу, Федерация тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование данного инцидента", - написано в дополнении к сообщению.

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