 rPXmSBO7eDfDb5IdRgKQZ2kSCvxMJHMgnrGgUEO6
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Что по призовым? В Минспорта рассказали о наказании Рахимова после лишения золота ОИ за допинг

Что по призовым? В Минспорта рассказали о наказании Рахимова после лишения золота ОИ за допинг
©WFRK
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

В Министерстве культуры и спорта высказались о дальнейших мерах в отношении олимпийского чемпиона-2016 по тяжелой атлетике Нижата Рахимова в случае неудачи при подаче апелляции на решение о лишении медали и длительную дисквалификацию, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец выиграл Олимпиаду в Рио в весе до 77 килограммов, однако по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) остался без своей награды и был дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Сам Рахимов выразил несогласие с таким вердиктом и заявил о том, что подает апелляцию на решение суда.

Олимпийский чемпион из Казахстана отреагировал на лишение медали

"Было принято решение обратиться к швейцарским юристам с целью выработки стратегии защиты и доказать непричастность атлета к пробам, которые он не сдавал фактически. Вместе с тем данное решение не является окончательным и спортсмен вправе подать апелляцию в Апелляционный арбитражный отдел CAS в течение двадцати одного дня, то есть до 12 апреля 2022 года, так как решение было вынесено при участии одного арбитра.

В соответствии с действующим законодательством за аннулирование спортивного результата в случае использования или попытки использования допинга предусматриваются лишение спортивного звания, разряда, квалификационной категории, возврат денежного поощрения спортсменами и их личными тренерами, главными тренерами сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), за исключением первых тренеров, которые на момент получения денежного поощрения не являлись личным и (или) главным тренером, прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, а также расторжение договора пользования жилищем с чемпионом или призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр", - отмечается в сообщении организации.

Отметим, что за победу на Олимпиаде в Рио казахстанцы получили по 250 тысяч долларов. В случае неудачи Рахимова у нашей страны останутся два олимпийских чемпиона: Данияр Елеусинов в боксе и Дмитрий Баландин в плавании. Также казахстанские спортсмены завоевали пять серебряных и девять бронзовых наград.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахимов Нижат Олимпиада-2016 Бразилия Допинг

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 18:01
Тяжелая атлетика
Призер Олимпиады-2020 из Казахстана пойман на допинге Призер Олимпиады-2020 из Казахстана пойман на допинге
Вчера , 17:46
Тяжелая атлетика
Что по призовым? В Минспорта рассказали о наказании Рахимова после лишения золота ОИ за допинг Что по призовым? В Минспорта рассказали о наказании Рахимова после лишения золота ОИ за допинг
24 марта, 21:20
Тяжелая атлетика
НОК Казахстана прокомментировал лишение золота Олимпиады-2016 из-за допинга НОК Казахстана прокомментировал лишение золота Олимпиады-2016 из-за допинга
24 марта, 18:57
Тяжелая атлетика
Казахстанского штангиста разоблачили после лишения золота Олимпиады за допинг Казахстанского штангиста разоблачили после лишения золота Олимпиады за допинг
24 марта, 12:44
Тяжелая атлетика
В федерации сделали заявление после лишения Казахстана золота Олимпиады-2016 из-за допинга В федерации сделали заявление после лишения Казахстана золота Олимпиады-2016 из-за допинга
24 марта, 08:46
Тяжелая атлетика
Олимпийский чемпион из Казахстана отреагировал на лишение медали Олимпийский чемпион из Казахстана отреагировал на лишение медали
23 марта, 11:00
Тяжелая атлетика
У Казахстана остался только один олимпийский чемпион по тяжелой атлетике У Казахстана остался только один олимпийский чемпион по тяжелой атлетике
23 марта, 07:19
Тяжелая атлетика
Казахстан лишили золота Олимпиады-2016 из-за допинга Казахстан лишили золота Олимпиады-2016 из-за допинга
10 марта, 12:59
Тяжелая атлетика
Казахстанский тяжелоатлет выиграл суд за призовые на Олимпиаде-2016. Подробности Казахстанский тяжелоатлет выиграл суд за призовые на Олимпиаде-2016. Подробности
3 марта, 15:23
Тяжелая атлетика
Тяжелоатлетов из России обвинили в применении допинга Тяжелоатлетов из России обвинили в применении допинга
17 февраля, 17:06
Тяжелая атлетика
Илья Ильин отреагировал на задержание своего брата Илья Ильин отреагировал на задержание своего брата
15 февраля, 11:16
Тяжелая атлетика
Следствие возобновило дело о самоубийстве штангиста Альберта Линдера Следствие возобновило дело о самоубийстве штангиста Альберта Линдера
2 февраля, 20:11
Тяжелая атлетика
Новый главный тренер назначен в сборной Казахстана по тяжелой атлетике Новый главный тренер назначен в сборной Казахстана по тяжелой атлетике
13 января, 21:11
Тяжелая атлетика
Толковый и принципиальный. Федерация тяжелой атлетики Казахстана выбрала хорошего тренера? Толковый и принципиальный. Федерация тяжелой атлетики Казахстана выбрала хорошего тренера?
13 января, 12:37
Тяжелая атлетика
Федерация тяжелой атлетики сделала заявление о самоубийстве Альберта Линдера и новом тренере сборной Федерация тяжелой атлетики сделала заявление о самоубийстве Альберта Линдера и новом тренере сборной
12 января, 14:48
Тяжелая атлетика
С призером Олимпиады или без? Каким будет состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике в новом сезоне С призером Олимпиады или без? Каким будет состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике в новом сезоне
31 декабря, 15:05
Тяжелая атлетика
Главная проблема. Чего желает сборная Казахстана по тяжелой атлетике Главная проблема. Чего желает сборная Казахстана по тяжелой атлетике
28 декабря, 16:40
Тяжелая атлетика
Где главный тренер штангистов? В Минспорта прокомментировали спорную ситуацию Где главный тренер штангистов? В Минспорта прокомментировали спорную ситуацию
22 декабря, 14:21
Тяжелая атлетика
Минспорта разъяснило ситуацию с назначением главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике Минспорта разъяснило ситуацию с назначением главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике
21 декабря, 18:40
Тяжелая атлетика
"Ильин потерял авторитет". Экс-чемпион - о виновных в кризисе тяжелой атлетики Казахстана, легионерах, допинге и трагедии Линдера "Ильин потерял авторитет". Экс-чемпион - о виновных в кризисе тяжелой атлетики Казахстана, легионерах, допинге и трагедии Линдера
20 декабря, 21:32
Тяжелая атлетика
Одна медаль на чемпионате мира. Слабость казахстанских штангистов или светлое будущее обеспечено? Одна медаль на чемпионате мира. Слабость казахстанских штангистов или светлое будущее обеспечено?
20 декабря, 17:05
Тяжелая атлетика
"На Олимпиаде можем взять два золота". Алексей Ни - о состоянии сборной РК, помощи Чонтею и итогах ЧМ по тяжелой атлетике "На Олимпиаде можем взять два золота". Алексей Ни - о состоянии сборной РК, помощи Чонтею и итогах ЧМ по тяжелой атлетике
17 декабря, 17:23
Тяжелая атлетика
Казахстанская тяжелоатлетка осталась в шаге от медали чемпионата мира Казахстанская тяжелоатлетка осталась в шаге от медали чемпионата мира
16 декабря, 21:55
Тяжелая атлетика
Третий представитель Казахстана выступил на ЧМ-2021 по тяжелой атлетике Третий представитель Казахстана выступил на ЧМ-2021 по тяжелой атлетике
16 декабря, 16:26
Тяжелая атлетика
"Попал в одну из сложнейших категорий". Герой ЧМ по тяжелой атлетике из Казахстана оценил свой дебют "Попал в одну из сложнейших категорий". Герой ЧМ по тяжелой атлетике из Казахстана оценил свой дебют
15 декабря, 20:05
Тяжелая атлетика
Подтянуть "рывок" и можно биться за золото. Антропов - герой ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте Подтянуть "рывок" и можно биться за золото. Антропов - герой ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте
14 декабря, 19:13
Тяжелая атлетика
Бился как лев. Антропов остановился в шаге от медали ЧМ по тяжелой атлетике Бился как лев. Антропов остановился в шаге от медали ЧМ по тяжелой атлетике
14 декабря, 12:42
Тяжелая атлетика
В сборной Казахстана объяснили отказ от рекордсмена на ЧМ по тяжелой атлетике В сборной Казахстана объяснили отказ от рекордсмена на ЧМ по тяжелой атлетике
13 декабря, 19:49
Тяжелая атлетика
Жесткая битва королей. Покорится ли казахстанскому призеру чемпионата Азии ташкентский помост на ЧМ? Жесткая битва королей. Покорится ли казахстанскому призеру чемпионата Азии ташкентский помост на ЧМ?
13 декабря, 14:37
Тяжелая атлетика
Не досчитались золота на ЧМ? В сборной Казахстана по тяжелой атлетике новый скандал Не досчитались золота на ЧМ? В сборной Казахстана по тяжелой атлетике новый скандал

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus