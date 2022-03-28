Что по призовым? В Минспорта рассказали о наказании Рахимова после лишения золота ОИ за допинг

В Министерстве культуры и спорта высказались о дальнейших мерах в отношении олимпийского чемпиона-2016 по тяжелой атлетике Нижата Рахимова в случае неудачи при подаче апелляции на решение о лишении медали и длительную дисквалификацию, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец выиграл Олимпиаду в Рио в весе до 77 килограммов, однако по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) остался без своей награды и был дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Сам Рахимов выразил несогласие с таким вердиктом и заявил о том, что подает апелляцию на решение суда.

Олимпийский чемпион из Казахстана отреагировал на лишение медали

"Было принято решение обратиться к швейцарским юристам с целью выработки стратегии защиты и доказать непричастность атлета к пробам, которые он не сдавал фактически. Вместе с тем данное решение не является окончательным и спортсмен вправе подать апелляцию в Апелляционный арбитражный отдел CAS в течение двадцати одного дня, то есть до 12 апреля 2022 года, так как решение было вынесено при участии одного арбитра.

В соответствии с действующим законодательством за аннулирование спортивного результата в случае использования или попытки использования допинга предусматриваются лишение спортивного звания, разряда, квалификационной категории, возврат денежного поощрения спортсменами и их личными тренерами, главными тренерами сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), за исключением первых тренеров, которые на момент получения денежного поощрения не являлись личным и (или) главным тренером, прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, а также расторжение договора пользования жилищем с чемпионом или призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр", - отмечается в сообщении организации.

Отметим, что за победу на Олимпиаде в Рио казахстанцы получили по 250 тысяч долларов. В случае неудачи Рахимова у нашей страны останутся два олимпийских чемпиона: Данияр Елеусинов в боксе и Дмитрий Баландин в плавании. Также казахстанские спортсмены завоевали пять серебряных и девять бронзовых наград.