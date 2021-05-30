Лучший спортсмен Казахстана-2020 выиграл чемпионат мира

Казахстанец Рахат Бекболат завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выиграл в весовой категории до 102 килограммов, где в сумме двоеборья поднял 377 (175+202) килограммов. Второе место занял Василь Маринов из Болгарии - 370 килограммов. А Заза Ломтадзе из Грузии показал третий результат - 351 килограмм.

Напомним, 17-летний тяжелоатлет Рахат Бекболат был признан читателями Vesti.kz лучшим спортсменом Казахстана в 2020 году. Он обошел Геннадия Головкина и Бахтиера Зайнутдинова.

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