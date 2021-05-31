Казахстанка Айсамал Сансызбаева завоевала золотую медаль на проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 87 килограммов она показала лучший результат, набрав в сумме двоеборья 258 (113+145) килограммов. Второе место заняла Виктория Орлова из России - 235 (105+130) килограммов, третьей стала канадка Эмма Фризен - 215 (100+115) килограммов.

Напомним, что ранее чемпионами стали казахстанцы Рахат Бекболат и Аблай Ауелханов. "Серебро" у Алексея Дроздова.

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