Казахстанская тяжелоатлетка выиграла "золото" юниорского чемпионата мира

Это третья медаль высшего достоинства в копилке сборной.

Айсамал Сансызбаева. Фото: Sputnik.kz©️
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 15:48

Казахстанка Айсамал Сансызбаева завоевала золотую медаль на проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 87 килограммов она показала лучший результат, набрав в сумме двоеборья 258 (113+145) килограммов. Второе место заняла Виктория Орлова из России - 235 (105+130) килограммов, третьей стала канадка Эмма Фризен - 215 (100+115) килограммов.

Напомним, что ранее чемпионами стали казахстанцы Рахат Бекболат и Аблай Ауелханов. "Серебро" у Алексея Дроздова.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Тяжелая атлетика ЧМ по тяжелой атлетике


Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 15:48
© 2008 - 2021 ТОО «EML»